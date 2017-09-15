Депутат предложил решение корейской проблемы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Условием урегулирования корейской проблемы могло бы стать устранение баз США с территории Южной Кореи и Японии, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Я вообще считал, что условием урегулирования корейской проблемы должны стать устранение баз США с территории Южной Кореи и желательно Японии. Это бы обеспечило серьезно разрядку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда Северная Корея и Китай понимали бы, что в составе США в этом направлении военная угроза минимизирована", — сказал журналистам Новиков.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".