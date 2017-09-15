Мнения россиян о наличии угрозы со стороны КНДР разделились поровну

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Угрозу национальным интересам России в появлении ядерного оружия у Северной Кореи видят 46% россиян, при этом ровно столько же не считают этот факт опасным для РФ, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом для многих респондентов неочевидны возможные последствия использования ядерного оружия на Корейском полуострове: 29% затруднились ответить на этот вопрос, каждый пятый (20%) предполагает, что последствий не будет.
В целом около половины россиян называют те или иные негативные изменения, в первую очередь связанные с экологическими загрязнениями и радиацией, уточнили социологи.
Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.