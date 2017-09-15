Мнения россиян о наличии угрозы со стороны КНДР разделились поровну

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Угрозу национальным интересам России в появлении ядерного оружия у Северной Кореи видят 46% россиян, при этом ровно столько же не считают этот факт опасным для РФ, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Появление ядерного оружия у Северной Кореи одна часть россиян (46%) расценивает как фактор риска для национальных интересов нашей страны, другая (46%) — нет", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом для многих респондентов неочевидны возможные последствия использования ядерного оружия на Корейском полуострове: 29% затруднились ответить на этот вопрос, каждый пятый (20%) предполагает, что последствий не будет.

В целом около половины россиян называют те или иные негативные изменения, в первую очередь связанные с экологическими загрязнениями и радиацией, уточнили социологи.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1-2 сентября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.