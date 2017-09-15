Установлены личности подозреваемых в стрельбе в центре Еревана

ЕРЕВАН, 15 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Правоохранительные органы Армении установили личности подозреваемых в стрельбе в центре Еревана, сообщили в пятницу пресс-службе полиции республики.

В четверг у гостиницы "Туфенкян" недалеко от Площади республики, где находится здание правительства Армении, произошла перестрелка. В результате, по данным Следственного комитета Армении, один человек погиб и один был ранен. В СК возбуждено дело по трем статьям УК: "убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", "покушение на убийство", "незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное заключение.

"В результате совместных оперативно-розыскных и следственных действий, осуществленных сотрудниками главного управления уголовного розыска, ГУБОП, а также управлений полиции по городу Ереван и Лорийской области установлены личности подозреваемых в совершении преступления. Это — Рафик Хачатрян 1957 года рождения, Альберт Блбулян 1982 года рождения и Армен Карадавидов 1984 года рождения", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что осуществляются широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения подозреваемых и установления всех обстоятельств инцидента.

По данным армянских СМИ, ранение в результате стрельбы получил криминальный авторитет Ваагн Абгарян, а погибший — Гагик Мосисян — входил в его ближайшее окружение.