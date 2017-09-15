Консульство КНДР попросило помочь возобновить паромные рейсы в Раджин

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости, Светлана Задёра. Генконсульство КНДР направило губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому письмо, в котором попросило помочь с возобновлением морских рейсов между Владивостоком и северокорейским Раджином, сообщил РИА Новости представитель консульства.

Запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены в августе, сообщал генеральный директор компании-перевозчика. По его словам, перевозчик не может добиться заключения контракта с вокзалом. Оператором теплохода выступает ООО "ИнвестСтройТрест", представителем которого является ООО "Лига Транзит". Как рассказали РИА Новости в морском терминале Владивостока, договор на прием и обслуживание северокорейского судна прекратил действие 22 августа "в результате отзыва ООО "ИнвестСтройТрест" агентских полномочий у управомоченного ими представителя — ООО "Лига Транзит".

"В письме генерального консульства КНДР в адрес губернатора Владимира Миклушевского мы предлагали дорожить первым морским рейсом, который был открыт впервые в истории корейско-российских дружественных отношений. И несмотря на разногласия, в результате чего Man Gyong Bong временно стоит в порту Раджин в КНДР, мы надеемся на то, что благодаря взаимному пониманию и содействию администрации Приморского края и соответствующих органов данный вопрос в кратчайшем времени полностью решится положительно. И мы сможем возобновить морской коридор между Раджином (КНДР) и Владивостокским морским терминалом", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского края, письмо от генконсульства КНДР профильный департамент еще не получил.