В Бразилии назвали выдвинутые против президента обвинения "абсурдными"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительство Бразилии раскритиковало выдвинутые генпрокурором страны обвинения в адрес президента Мишела Темера, назвав их "абсурдными".
"(Иск) является полным абсурдом; речь идет о платежах, переведенных на иностранные счета президента, но не предоставляются доказательства существования данных счетов; легальные пожертвования для (избирательной) кампании превращаются в нелегальные, происходит смешивание фактов и их запутывание…. Это магический реализм в чистом виде", — говорится в заявлении правительства.
Ранее сообщалось об аудиозаписях, предоставленных директорами компании по производству мяса JBS. Эти записи служат основой для обвинения Темера в коррупции. Директора компании Жоэсли и Уэсли Батиста признали, что несколько лет участвовали в коррупционных махинациях. Компания заключила сделку с прокуратурой, согласно которой предоставляет информацию о президенте в обмен на юридические поблажки.