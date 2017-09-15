В Бразилии назвали выдвинутые против президента обвинения "абсурдными"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительство Бразилии раскритиковало выдвинутые генпрокурором страны обвинения в адрес президента Мишела Темера, назвав их "абсурдными".

"(Иск) является полным абсурдом; речь идет о платежах, переведенных на иностранные счета президента, но не предоставляются доказательства существования данных счетов; легальные пожертвования для (избирательной) кампании превращаются в нелегальные, происходит смешивание фактов и их запутывание…. Это магический реализм в чистом виде", — говорится в заявлении правительства.

Генпрокурор Бразилии Родриго Жанот в четверг подал иск в Верховный суд, обвинив президента страны и руководителей правящей партии в организации и участии в преступной группировке.

Ранее сообщалось об аудиозаписях, предоставленных директорами компании по производству мяса JBS. Эти записи служат основой для обвинения Темера в коррупции. Директора компании Жоэсли и Уэсли Батиста признали, что несколько лет участвовали в коррупционных махинациях. Компания заключила сделку с прокуратурой, согласно которой предоставляет информацию о президенте в обмен на юридические поблажки.

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.