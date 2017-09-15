Трамп подписал закон с осуждением расизма

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал закон, осуждающий расизм в связи с событиями в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), сообщил Белый дом.
"В четверг президент подписал закон, осуждающий насилие и… терроризм, имевшие место во время событий в Шарлоттсвилле", — говорится в сообщении Белого дома, поступившем в РИА Новости. Как отмечается, в законе выражаются "глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и поддержка пострадавшим в результате насилия".
"Как американцы, мы осуждаем недавнее насилие в Шарлоттсвилле и противостоим насилию и расизму во всех формах", — отмечается в заявлении Трампа. "Вне зависимости от нашего цвета кожи и этнического наследия все мы живем по одним законам, все мы салютуем одному флагу и все мы являемся созданиями единого Бога", — отметил президент.