Трамп подписал закон с осуждением расизма

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал закон, осуждающий расизм в связи с событиями в городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния), сообщил Белый дом.

Ультраправые 12 августа собрались в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния в связи с решением властей о переносе монумента генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, охранявшего порядок. Пострадали десятки человек.

"В четверг президент подписал закон, осуждающий насилие и… терроризм, имевшие место во время событий в Шарлоттсвилле", — говорится в сообщении Белого дома, поступившем в РИА Новости. Как отмечается, в законе выражаются "глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и поддержка пострадавшим в результате насилия".

Наряду с этим отмечается, что закон "отвергает действия белых националистов, сторонников превосходства белой расы, ку-клукс-клана, неонацистов и других группировок, возбуждающих ненависть". Он также "призывает президента и членов правительства использовать все возможные ресурсы для устранения угроз со стороны этих группировок".

"Как американцы, мы осуждаем недавнее насилие в Шарлоттсвилле и противостоим насилию и расизму во всех формах", — отмечается в заявлении Трампа. "Вне зависимости от нашего цвета кожи и этнического наследия все мы живем по одним законам, все мы салютуем одному флагу и все мы являемся созданиями единого Бога", — отметил президент.