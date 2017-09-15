МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Защита президента Бразилии Мишела Темера просит отложить рассмотрение иска генпрокурора, обвинившего главу страны в организации преступной группировки, пока представленные доказательства не будут признаны достоверными, сообщает газета Folha de São Paulo.

"Данный иск основан на доказательствах, которые оспариваются и являются частью разбирательств, инициированных самим генеральным прокурором (Родриго Жанотом — ред.) и главой Верховного суда (Кармен Люсией — ред.)", — приводит газета слова адвоката Темера Антониу Клаудиу Мариза.

Генпрокурор Бразилии Родриго Жанот сегодня подал иск в Верховный суд, обвинив президента страны Мишела Темера и руководителей правящей партии в организации и участии в преступной группировке.

Ранее сообщалось об аудиозаписях, предоставленных директорами компании по производству мяса JBS. Эти записи служат основой для обвинения Темера в коррупции. Директора компании Жоэсли и Уэсли Батиста признали, что несколько лет участвовали в коррупционных махинациях. Компания заключила сделку с прокуратурой, согласно которой предоставляет информацию о президенте в обмен на юридические поблажки.

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.