Американский генерал считает, что КНДР 3 сентября испытала водородную бомбу

Трансляция новостей о пуске северокорейской ракеты в Японии. Архивное фото

Трансляция новостей о пуске северокорейской ракеты в Японии. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен предполагает, что КНДР испытала 3 сентября водородную бомбу.

"Когда я смотрю на подобные вещи, то, как военный, предполагаю, что это водородная бомба", — сказал Хайтен журналистам.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН в ответ единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.