США на три месяца продлили режим снятия санкций с Ирана

ВАШИНГТОН, сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США продлили режим снятия санкций с Ирана еще на три месяца, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Администрация одобрила режим снятия (санкций — ред.), чтобы содержать определенную гибкость (в принятии решений — ред.)", — сказала Науэрт.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.