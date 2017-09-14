США ввели санкции против семи граждан Ирана и двух юрлиц

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты ввели санкции против семи граждан Ирана и двух компаний, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина США.

"Сегодняшние меры были предприняты в соответствии с правительственным распоряжением 13382, которое направлено против распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки", — уточняет ведомство в своем релизе.

Также 2 иранские компании, внесенные в санкционный список, обвиняются американскими властями в киберпреступлениях.