Тиллерсон назвал продуктивными встречи с премьером и главой МИД Британии

ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости, Мария Табак. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон остался довольным проведенными в Лондоне встречами с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой МИД Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

"Я провел короткую, но очень полезную встречу с премьер-министром", — сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с Джонсоном.

По его словам, главными темами беседы с Мэй, а потом с Джонсоном, были ситуация в Мьянме и в Сирии (причем обсуждалась как нынешняя борьба с ИГ — террористическая группировка, запрещена в РФ, — так и процесс мирного урегулирования в стране после победы над ИГ), ситуация вокруг Ирана и КНДР.

Важной темой ожидаемо стал предстоящий выход Великобритании из ЕС.

"Мы очень благодарны Великобритании и лично министру иностранных дел Борису Джонсону за поддержку по целому ряду направлений", — отметил Тиллерсон.

Он особо отметил поддержку Великобританией усиления санкций в отношении КНДР, ее роль в борьбе с терроризмом в Сирии и помощь пострадавшим от урагана "Ирма".