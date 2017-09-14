Египет предложил план обмена пленными между ХАМАС и Израилем

КАИР, 14 сен — РИА Новости. Египет предложил делегации руководства палестинского движения ХАМАС план обмена пленными с Израилем под эгидой египетской службы общей разведки, сообщила в четверг палестинская газета "Аль-Кудс".

По ее данным, речь идет о завершении сделки, в результате которой в 2011 году был освобожден израильский солдат Гелад Шалит. Издание напоминает, что Израиль повторно задержал ряд палестинских заключенных, которых должны были быть освобождены в обмен на израильского военнослужащего. Повторное задержание произошло после того, как палестинцы захватили трех еврейских поселенцев.

Сделка предусматривает возращение тел порядка 39 палестинцев, погибших в ходе последней израильской операции в секторе Газа, в то время как палестинцы должны раскрыть данные о захваченных израильтянах. В случае выполнения этого условия, предполагается, что Израиль отпустит на свободу всех заключенных, которые должны были выйти после освобождения Шалита.

Следующим этапом сделки должны стать непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем при посредничестве египетской разведки с целью урегулирования других вопросов.

В настоящее время в Египте находится делегация ХАМАС во главе с главой Политбюро движения Исмаилом Ханией.