Число пострадавших в массовой драке в Киеве возросло до девяти человек

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате драки возле спортклуба в Киеве увеличилось до девяти человек, в полицию доставлены 16 участников конфликта, сообщила в четверг пресс-служба полиции столицы Украины.

Ранее полиция сообщила о массовой драке возле спортклуба в Киеве, конфликт возник из-за того, что стороны не поделили здание. Сообщалось о шести пострадавших.

"Девять человек доставили в больницу: у одного – ножевое ранение, у остальных – ушибы тела", — говорится в сообщении на сайте полиции.

Следственно-оперативная группа изъяла на месте происшествия биты, палки, газовые баллончики. "Шестнадцать участников конфликта, которые находились на месте, доставили в полицейское управление для дачи объяснений, тех, что убежали, устанавливают и разыскивают", — добавили в полиции.

Возбуждено два уголовных дела по статьям "умышленное тяжкое телесное повреждение" и "хулиганство".