США "с большим интересом" следят за Brexit, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. США "с большим интересом" следят за выходом Великобритании из Евросоюза, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

"Мы знаем, что Британия сейчас переживает сложное время, так как она ведет переговоры по Brexit; мы с большим интересом за этим следим. Но мы ясно дали понять, что мы будем по-прежнему иметь тесные экономические и торговые отношения. Мы помним и соблюдаем правила, регулирующие их (Великобритании) выход из Европейского Союза. Но мы терпеливы. Над чем мы можем работать, мы будем работать", — сказал Тиллерсон, выступая перед сотрудниками посольства США в Лондоне. Текст его выступления был распространен государственным департаментом.

Очередной раунд переговоров между Британией и ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из союза начнется 25 сентября. Третий раунд технических переговоров об условиях Brexit прошел в начале сентября, на нем не было достигнуто прогресса.

На предстоящих переговорах Британия передаст ЕС для обсуждения внешнеполитическую стратегию, которой Лондон будет следовать после выхода из Евросоюза. В стратегии, которую планируется обсудить 27 сентября, говорится, что Великобритания и после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности.