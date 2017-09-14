Лукашенко недоволен качеством работы гидрометцентра Белоруссии

МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал метеорологов страны за неточные прогнозы погоды.

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, составляющий прогнозы погоды, является некоммерческой организацией министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Их прогнозы порой не то, что читать… иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию", — сказал Лукашенко в четверг.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, это заявление прозвучало во время назначения Андрея Худыка министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии.

Лукашенко также посоветовал гражданским метеорологам поучиться у военных. "Научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать ", — сказал президент.

Позже новый министр отметил, что "часто приходилось слышать от населения критику в адрес неточных прогнозов погоды". "Наверное, проблема действительно имеет место. Есть примеры, в том числе, и в нашей стране, где эта работа сегодня выполняется более качественно. Поэтому над этим вопросом будем работать", — цитирует Худыка агентство Белта. Он обратил внимание, что предсказать погоду со стопроцентной вероятностью невозможно, в ряде государств это делают с точностью до 95%. "Мы должны брать с них пример", — подчеркнул министр.