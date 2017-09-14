СМИ: Турция хочет провести саммит с ЕС по вопросу своего вступления

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара предложила провести саммит с Евросоюзом, чтобы добиться прогресса в процессе вступления в ЕС и укрепить отношения между страной и блоком, передает агентство Рейтер.

"Турция не отказалась от своей цели стать полноправным членом ЕС: мы готовы найти решения для движения вперед", — заявил Челик.

Турецкий министр считает, что страны ЕС не едины в подходе к принятию Турции в состав блока. Активно продвигает свою позицию Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, который стремится затормозить вступление Анкары, добавил он.

Как отметил Челик, Анкара "разочарована в Меркель и некоторых других" европейских политиках, так как "в один из самых тяжелых моментов своей истории Турция была покинута друзьями и союзниками".

"У ЕС есть настоящие проблемы — мы не знаем, что получится из выхода Великобритании, они не могут справиться с нелегальной миграцией, есть слабые места в возможностях ЕС по борьбе с терроризмом, и есть крайняя необходимость в реформах. Но они откладывают все это в сторону и выстраивают антагонизм с Турцией, чтобы прикрыть их жизненно важные внутренние проблемы", — добавил министр.

В среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил членство Турции в ЕС в обозримом будущем.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции