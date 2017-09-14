Миграционный кризис требует укрепления европейских границ, заявили в Польше

ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Противостоять миграционному кризису возможно только укрепляя границы, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак в Брюсселе в четверг.

"Моя позиция, позиция правительства Польши последовательна. Мы объединяем вопросы миграции с вопросами безопасности. Меня радует, что позиция большинство стран ЕС в настоящее время изменяется. Министр внутренних дел Италии представил свои действия на тему укрепления границ и перекрытия путей миграции", — сказал Блащак.

Видео его выступления в Брюсселе опубликовано в официальном аккаунте МВД Польши в Twitter.

"Мы считаем, что дорога для того, чтобы противостоять миграционному кризису, чтобы этот кризис развязать – это укрепление границ", — заявил он.

Польский министр подчеркнул, что до настоящего времени польские пограничники находятся на границе Македонии и Греции. "Это выражение нашей солидарности в делах, которые служат укреплению границ", — сказал он.

Блащак в очередной раз раскритиковал решение ЕС о переселении беженцев. "Механизмы релокации – собственно механизмы, которые разрушают укрепление границ и влияют плохо на проблемы миграции, так как притягивают очередные волны мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки, которые не интегрируются", — сказал он.

На минувшей неделе суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года. Польша отказалась принимать беженцев на своей территории.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.