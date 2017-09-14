Тереза Мэй недовольна правилами ОЭСР по оказанию гумпомощи

ЛОНДОН, 14 июл – РИА Новости, Мария Табак. Существующие правила оказания гуманитарной помощи, не позволяющие увеличить средства, выделяемые пострадавшим от урагана "Ирма" британским заморским территориям, "расстраивают" премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, сообщил в четверг журналистам официальный представитель премьера.

На данный момент Великобритания выделила Ангилье и Британским Виргинским островам 57 миллионов фунтов стерлингов, однако, по мнению экспертов, ущерб от урагана оказался настолько серьезным, что необходима еще большая сумма. Однако Великобритания ограничена правилами, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития. ОЭСР составляет рейтинг нуждающихся в помощи стран в зависимости от их благосостояния. Доходы Ангильи и Британских Виргинских островов высокие, что, соответственно, ставит их на нижние позиции рейтинга.

"Мы после выборов начали в деталях обсуждать варианты изменения правил, специально, чтобы предотвратить такого рода сценарии. Мы сейчас пытаемся добиться изменения правил ОЭСР, но в нашем манифесте говорилось, что если это будет невозможно, то мы рассмотрим возможность изменить правила здесь. Все так и остается", — сказал представитель офиса премьера.

"Премьер-министр расстроена правилами в их нынешнем виде", — добавил он.