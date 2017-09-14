Американский сенат рассмотрит кандидатуру Хантсмана на пост посла в России

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США на следующей неделе рассмотрит кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в РФ, сообщил комитет сената по международным делам.

Слушания с Хантсманом запланированы 19 сентября на 10 утра по местному времени (17.00 мск), говорится в расписании комитета.

Американская сторона планирует сменить своего посла в Москве Джона Теффта. Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.