Ливийская армия освободила от террористов юг страны и район Триполи

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось освободить от террористов практически весь юг страны и район западного Триполи, заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари.
"Мы практически освободили весь юг страны и район западного Триполи. Сейчас практически десять регионов Ливии уже живут нормальной жизнью", — сказал аль-Мисмари на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.