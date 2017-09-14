СМИ: приговор по делу о трагедии в Одессе начнут оглашать 18 сентября

Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе.Архивное фото

Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе.Архивное фото

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Приговор Ильичевского суда Одесской области по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе начнут оглашать 18 сентября, сообщило в четверг местное издание "Таймер" со ссылкой на адвокатов обвиняемых.

Ранее адвокат одного из фигурантов дела Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что предварительная дата оглашения приговора — 15 сентября. В конце августа Ильичевский суд Одесской области продлил на 30 дней срок содержания под стражей пяти фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе. Прокуратура потребовала для обвиняемых от восьми до 15 лет лишения свободы.

"В понедельник, 18 сентября, городской суд Ильичевска (переименован Верховной радой в Черноморск) приступит к оглашению приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади и в ее окрестностях… Скорее всего, оглашение приговора займет больше одного дня ввиду большого объема дела", — пишет издание.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года. В мае этого года уже в третий раз была изменена подсудность дела — из-за дефицита судейских кадров в Приморском районном суде Одессы, где дело рассматривалось до недавнего времени, оно было передано в Ильичевский городской суд. После этого слушание пришлось начинать сначала. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказать виновных в гибели людей.