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В мире

СМИ: приговор по делу о трагедии в Одессе начнут оглашать 18 сентября

17:4214.09.2017
(обновлено: 17:43 14.09.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе.Архивное фотоМужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе.Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Приговор Ильичевского суда Одесской области по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе начнут оглашать 18 сентября, сообщило в четверг местное издание "Таймер" со ссылкой на адвокатов обвиняемых.

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года
© РИА Новости / Владимир Песня
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В ООН заявили об отсутствии прогресса в расследовании гибели людей в Одессе
Ранее адвокат одного из фигурантов дела Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что предварительная дата оглашения приговора — 15 сентября. В конце августа Ильичевский суд Одесской области продлил на 30 дней срок содержания под стражей пяти фигурантам дела о трагедии 2 мая в Одессе. Прокуратура потребовала для обвиняемых от восьми до 15 лет лишения свободы.

"В понедельник, 18 сентября, городской суд Ильичевска (переименован Верховной радой в Черноморск) приступит к оглашению приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади и в ее окрестностях… Скорее всего, оглашение приговора займет больше одного дня ввиду большого объема дела", — пишет издание.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полищук
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Прокуратура требует для обвиняемых по делу о трагедии в Одессе до 15 лет
Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года. В мае этого года уже в третий раз была изменена подсудность дела — из-за дефицита судейских кадров в Приморском районном суде Одессы, где дело рассматривалось до недавнего времени, оно было передано в Ильичевский городской суд. После этого слушание пришлось начинать сначала. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказать виновных в гибели людей.

Акция в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАкция, проводившаяся 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе активистами "антимайдана", обернулась трагедией после того, как против них выступили радикалы экстремистского "Правого сектора" и футбольные "ультрас".Девушка возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов у посольства Украины в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Акция, проводившаяся 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе активистами "антимайдана", обернулась трагедией после того, как против них выступили радикалы экстремистского "Правого сектора" и футбольные "ультрас".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНесколько десятков участников "антимайдана" погибли во время пожара в Доме профсоюзов, где попытались укрыться.Участники акции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов у посольства Украины в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Несколько десятков участников "антимайдана" погибли во время пожара в Доме профсоюзов, где попытались укрыться.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПо официальным данным, в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, всего пострадавших — более 250.
В то же время, активисты Куликова поля составили собственный список, в который занесены не 48, а 56 погибших.
Женщина возлагает цветы к тумбе города Одессы у мемориала Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По официальным данным, в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, всего пострадавших — более 250.
В то же время, активисты Куликова поля составили собственный список, в который занесены не 48, а 56 погибших.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди погибших — семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы.Участники акции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов у посольства Украины в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Среди погибших — семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсе погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы.Участники акции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов у посольства Украины в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкУголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов. Расследование главного эпизода о событиях возле Дома профсоюзов еще не завершено.Мужчина зажигает свечу у Стенда памяти на площади имени Ленина в Донецке во время митинга в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов. Расследование главного эпизода о событиях возле Дома профсоюзов еще не завершено.
© AFP 2017 / Anatolii StepanovПо делу о пожаре в Доме профсоюзов по статье 135 УК Украины "Оставление в опасности" было предъявлено обвинение начальнику областного ГСЧС Владимиру Боделану и ряду его подчиненных.Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
По делу о пожаре в Доме профсоюзов по статье 135 УК Украины "Оставление в опасности" было предъявлено обвинение начальнику областного ГСЧС Владимиру Боделану и ряду его подчиненных.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСпустя два года после трагедии в Одессе в Москве прошла акция в память о погибших в Доме профсоюзов. Аналогичные акции прошли также в Берлине и Луганске.Военнослужащие роты почетного караула проходят мимо тумбы города Одессы у мемориала Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спустя два года после трагедии в Одессе в Москве прошла акция в память о погибших в Доме профсоюзов. Аналогичные акции прошли также в Берлине и Луганске.
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