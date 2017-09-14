В Сингапуре прошла инаугурация первой женщины-президента

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Инаугурация первой женщины-президента Халимы Якоб состоялась в четверг в Сингапуре, сообщает телеканал Channel News Asia.

По данным телеканала, торжественная церемония проходила в президентском дворце "Истана" при участии премьер-министра страны Ли Сянь Луна, верховного судьи Сундареша Менона, членов кабинета министров, представителей судебных органов и других видных государственных деятелей.

​Во время своей первой президентской речи Халима Якоб отметила, что ее главной целью как президента является объединение сингапурского народа. "Я призываю всех сингапурцев принять участие в моем начинании. Мы должны оставить будущим поколениям лучший Сингапур", — передает слова президента телеканал.

"Сегодня я хочу заверить всех сингапурцев, что как ваш президент я буду служить каждому из вас вне зависимости от расы, языка или религии", — добавила она.

Бывший спикер парламента Сингапура Халима Якоб была объявлена восьмым президентом страны в среду, после того, как президентская избирательная комиссия не выдала квалификационные разрешения другим кандидатам на этот пост.

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