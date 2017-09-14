Почти 20 человек пострадали из-за утечки сернистого газа в Берлине

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек пострадали из-за утечки сернистого газа в Берлине, сообщила местная пожарная служба.

"Семь человек пострадали, 12 пострадали незначительно от сернистого газа", — сообщается на странице пожарной службы в соцсети Twitter.

На место происшествия в берлинский район Веддинг прибыли сотрудники экстренной и технической служб. Ликвидация последствий проводилась в специальных защитных костюмах. Прилегающую территорию перекрыли.

Как пояснил представитель пожарных изданию Berliner Morgenpost, сернистый газ мог выделиться во время очистных работ одной из канализационных труб в здании.

По данным издания, четверых пострадавших доставили в больницу. Трое из них короткое время находились без сознания.