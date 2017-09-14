Бывший замгенпрокурора Украины стал фигурантом дела о прорыве границы

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Прокуратура Украины вручила бывшему заместителю генпрокурора страны Давиду Сакваралидзе, который является соратником экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, уведомление о том, что он официально является подозреваемым в рамках уголовного дела "о прорыве границы", следует из видеозаписи, опубликованной в четверг на странице партии Саакашвили "Движение новых сил" в Facebook.

Ранее украинская полиция задержала пять человек в связи с событиями на пункте пропуска "Шегини", где в воскресенье сторонники Саакашвили прорвали границу. В связи с прорывом через границу возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Двоим из задержанных суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

На опубликованном партией Саакашвили видео снято, как работник прокуратуры в каком-то кафе оформляет документы о вручении Сакваралидзе уведомления о подозрении и согласовывает с фигурантом дела время явки на допрос к следователю. В кадре также находятся понятые и представители партии "Движение новых сил".

При этом Сакваралидзе заявил на камеру, что не боится уголовного преследования, которое он считает политически мотивированным.

Согласно опубликованной в Facebook в четверг внефракционным депутатом Верховной рады Украины, соратником Саакашвили Юрием Деревянко копии уведомления о подозрении, Сакваралидзе инкриминируют совершение сразу нескольких правонарушений: групповое нарушение общественного порядка, незаконную переправку людей через границу и сопротивление представителям правоохранительных органов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.