Бывший замгенпрокурора Украины стал фигурантом дела о прорыве границы

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Прокуратура Украины вручила бывшему заместителю генпрокурора страны Давиду Сакваралидзе, который является соратником экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, уведомление о том, что он официально является подозреваемым в рамках уголовного дела "о прорыве границы", следует из видеозаписи, опубликованной в четверг на странице партии Саакашвили "Движение новых сил" в Facebook.
На опубликованном партией Саакашвили видео снято, как работник прокуратуры в каком-то кафе оформляет документы о вручении Сакваралидзе уведомления о подозрении и согласовывает с фигурантом дела время явки на допрос к следователю. В кадре также находятся понятые и представители партии "Движение новых сил".
При этом Сакваралидзе заявил на камеру, что не боится уголовного преследования, которое он считает политически мотивированным.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.