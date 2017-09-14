БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. В министерстве обороны Германии агентству РИА Новости подтвердили, что бундесвер сократил количество военнослужащих, участвующих в учениях в Восточной Европе.

Ранее агентство DPA сообщило, что в 2017 году в маневрах в Восточной Европе принимают участие значительно меньше военнослужащих бундесвера, а именно: до ноября около 4260 солдат участвуют в 15 маневрах НАТО и отдельных союзников, "которые в первую очередь служат цели устрашения России", в то время как в 2016 году Германия направляла 5500 солдат для участия в 24 маневрах.

"Приведенные агентством DPA цифры касательно учений и маневров бундесвера верны", — сообщили РИА Новости в германском военном ведомстве. Вместе с тем в Минобороны не стали раскрывать причины сокращения присутствия бундесвера на учениях.