Полиция Малайзии задержала мужчину, который получал указания от ИГ*

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полиция Малайзии задержала мужчину, связанного с террористической группировкой "Исламское государство"*, который получал указания от боевиков из Сирии для совершения атак на представителей других конфессий в местах их поклонения, передает телеканал Channel News Asia.

По данным телеканала, 21-летний мужчина был задержан в ходе операции, проводимой с 8 по 10 сентября в штатах Перак, Селангор и Малакка.

Как сообщил представитель малайзийской полиции Мохамад Фузи Харун, задержанный мужчина "получал инструкции от малайзийского члена ИГ* в Сирии по приобретению пистолета, винтовки, автомата AK-47, ручных гранат в соседней стране с целью осуществления атак". Сведения по поводу того, какие именно места должны были стать целью задержанного, не сообщаются.

Как отмечает телеканал, мужчина присоединился к ИГ в этом году. Он также получал инструкции по созданию самодельной взрывчатки. "Следуя инструкциям, подозреваемый три раза пытался собрать самодельные взрывные устройства", — заявил представитель полиции. В доме мужчины были найдены вещества, необходимые для создания взрывчатки.

Также в ходе операции были задержаны еще два человека, которые планировали присоединиться к ИГ.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.