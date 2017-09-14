Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил возможность членства Каталонии в Евросоюзе.

"Если Каталония однажды обретет независимость, мы будем уважать этот выбор. Но Каталония не сможет на следующий день после голосования (референдума) стать членом Евросоюза. Каталония будет подвергнута процессу вступления, как и государства, которые присоединились к нам после 2004 года", — заявил Юнкер в ходе интервью, которое транслирует видеослужба Еврокомиссии.