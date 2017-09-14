Во Львовской области началась авиационная часть учений Rapid Trident

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Авиационная часть совместных украинско-американских учений Rapid Trident-2017 началась во Львовской области, сообщается в четверг на сайте Минобороны Украины.

Официальная церемония открытия учений Rapid Trident-2017 состоялась в понедельник. Накануне украинские СМИ сообщили, что президент страны Петр Порошенко в пятницу посетит Львовскую область, где проходят учения.

"На аэродроме бригады тактической авиации имени Петра Франко участники авиационной составляющей украино-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017 приступили к отработке практической стороны занятий", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, американские кураторы на практике показали украинским военнослужащим, как правильно собирать грузы для их дальнейшей погрузки в самолет погрузчиком.

Активная фаза украино-американских учений Rapid Trident-2017 продлится до 23 сентября. Ранее сообщалось, что в этом году в маневрах принимают участие 2,5 тысячи военных из 15 стран. По данным украинского Минобороны, делегация армии США насчитывает почти 400 человек.

Учения проходят в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области (Яворивский полигон). В прошлом году в военных учениях Rapid Trident-2016 приняли участие более 1,8 тысячи военнослужащих из 14 стран.