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В мире

В новом лагере в Мосуле могут находиться до 120 граждан России и СНГ

16:2814.09.2017
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© Sputnik / Сара НуреддинЛагерь беженцев к западу от Эрбиля. Архивное фотоЛагерь беженцев к западу от Эрбиля. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин

ГРОЗНЫЙ, 14 сен – РИА Новости. Сенатор от Чечни, представитель главы республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, который в четверг прибыл в Грозный с двумя спасенными в Ираке детьми, сообщил, что появилась информация еще об одном лагере на севере Мосула, где могут находиться до 120 граждан России и СНГ, эти данные проверяются.

Полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Двое чеченских детей вернулись из Ирака в Грозный

"Данные о наших гражданах и детях меняются каждый день, мы ежедневно получаем новую информацию, проверяем каждое сообщение. Мы узнали о существовании лагеря на севере Мосула, и в нем, по нашим данным, могут находиться от 70 до 120 граждан России и СНГ. Это и азербайджанцы, и узбеки, и таджики", — сказал Сабсаби.

В среду вечером регулярным рейсом в Москву из Ирака вместе с Сабсаби прилетели двое спасенных в Мосуле российских детей — Адлан Дакаев и Хадижа Хусеинова. Оба ребенка ранены. В четверг они прилетели в Грозный, где их встретили родственники, представители администрации главы и правительства Чечни.

По словам Сабсаби, в процессе возвращения людей на родину приходится решать сложные юридические вопросы. "Мы привлекаем известных юристов Ирака, консультантов по международному праву, которые помогают оформлять документы для отправки детей в Россию", — отметил сенатор, добавив, что в решении всех вопросов, связанных с возвращением российских детей на родину, им помогает фонд имени Ахмата Кадырова.

Мосул. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Спасенные в Ираке двое детей из России провели в Мосуле больше года

"Хадижу и Адлана мы привезли по решению Верховного суда Багдада по борьбе с терроризмом. Это специальный суд, который решает судьбу всех людей, причастных к преступной деятельности "Иблисского государства" (Исламское государство (ИГ), запрещенная в России террористическая организация – ред.) вне зависимости от гражданства. Длился процесс недолго, поскольку за нами стоял глава Чечни Рамзан Кадыров, который контролирует и помогает на всех этапах возвращения наших граждан на родину", — подчеркнул Сабсаби.

По его словам, в среднем процесс длится от семи до десяти дней, хотя по регламенту судебной системы Ирака первое заседание должно быть через один-три месяца после начала юридических процедур. "Власти Ирака идут нам навстречу, они видят, что мы решаем гуманитарные вопросы, занимаемся только вопросами женщин и детей, мы работаем честно, и, конечно же, учитывая авторитет президента России и главы Чечни проблемы оперативно решаются", — сказал Сабсаби.

Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолет с двумя спасенными в Ираке российскими детьми приземлился в Москве

Ранее в Чечню были доставлены еще 10 детей и четыре женщины, спасенные в Ираке, среди которых были граждане России и Казахстана. В августе первый самолет из Багдада доставил в Грозный пятилетнего Билала, через некоторое время удалось вызволить еще пять дагестанских детей, найденных в приюте Ирака. Неделей позже спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Глава Чечни выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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