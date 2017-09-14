В Риме введены ограничения на донорство крови из-за лихорадки чикунгунья

РИМ, 14 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Ограничения на донорство крови введены в части районов Рима и в столичной области Лацио после вспышки лихорадки чикунгунья, сообщает итальянский Национальный центр крови Высшего института здравоохранения.
По данным региональных медицинских властей, число случаев заражения в Лацио c начала сентября составило 17, из них 6 зафиксированы в самом Риме. Отмечается, что никто из заболевших не посещал страны, где распространена чикунгунья.
В ответ на распространение заболевания мэр Рима Вирджиния Раджи распорядилась о проведении мероприятий по дезинфекции "как на общественной, так и на частной территории".
Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основные симптомы заболевания — повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, но она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.