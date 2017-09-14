В Риме введены ограничения на донорство крови из-за лихорадки чикунгунья

РИМ, 14 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Ограничения на донорство крови введены в части районов Рима и в столичной области Лацио после вспышки лихорадки чикунгунья, сообщает итальянский Национальный центр крови Высшего института здравоохранения.

По данным региональных медицинских властей, число случаев заражения в Лацио c начала сентября составило 17, из них 6 зафиксированы в самом Риме. Отмечается, что никто из заболевших не посещал страны, где распространена чикунгунья.

Прием донорской крови временно прекращен в южных и восточных районах столицы, в которых проживают свыше миллиона человек, а также в приморском городе Анцио, где был расположен очаг заражения. Для крови, которую будут сдавать римляне из других районов, установлен 5-дневный карантин. Та же мера предусмотрена для жителей Лацио, но только в том случае, если за последнее время донор побывал в Анцио или затронутых вспышкой лихорадки кварталах Рима.

В ответ на распространение заболевания мэр Рима Вирджиния Раджи распорядилась о проведении мероприятий по дезинфекции "как на общественной, так и на частной территории".

"Это распоряжение позволит нам провести все необходимые меры по борьбе как с личинками, так и со взрослыми особями комаров во всех кварталах города, где были зафиксированы случаи заражения чикунгуньей. Используются препараты с низким уровнем токсичности, не обладающие раздражающими свойствами и не наносящие вреда окружающей среде" — заявила асессор (министр городского правительства) по делам устойчивого развития Пиначча Монтанари.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основные симптомы заболевания — повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, но она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.