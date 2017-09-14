Мэй и Тиллерсон обсудили Иран и КНДР

ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась в четверг утром в Лондоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, стороны обсудили иранскую ядерную программу и северокорейскую тематику, сообщила журналистам представитель правительства.
"Стороны выразили согласие в том, что международное сообщество должно сплотиться и усилить давление на Северную Корею", — сказала пресс-секретарь.
Мэй и Тиллерсон в беседе также затронули вопрос иранской ядерной программы, в частности важность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Это второй визит Тиллерсона в Великобританию в качестве госсекретаря США, позже в четверг он встретится с главой МИД страны Борисом Джонсоном. С ним представитель США обсудит "агрессивные и нелегальные действия северокорейского режима", Великобритания выступает за политическое решение проблемы.