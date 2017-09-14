Даунинг-стрит не комментирует публикации о созыве "шестерки" по Ирану

ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости. В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не комментируют публикации о созыве встречи "шестерки" посредников по Ирану.
"Я не знаю, какие встречи могут состояться", — сказала РИА Новости в четверг представитель офиса премьер-министра.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что США намерены созвать на полях Генеральной ассамблеи ООН встречу "шестерки" международных посредников по сделке о мирном характере иранской ядерной программы, заключенной в 2015 году. В "шестерку" входят Россия, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай.
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.