Глава ЕК надеется, что Британия и ЕС договорятся об условиях "развода"

БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер надеется, что Евросоюз и Великобритания смогут договориться об условиях "развода" и не будет "жесткого" Brexit.

Об этом он сказал в ходе интервью, которое транслируется службами ЕС.

"Моя рабочая гипотеза – что будет соглашение. Я не хочу представлять ситуацию, когда Великобритания будет выходить из ЕС без соглашения, скажет нам "до свидания" без договоренности на будущее. Я не предусматриваю "жесткого" Brexit", — сказал он.