Депутат Рады Онищенко решил баллотироваться в президенты Украины

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко, которого подозревают в хищении госимущества в особо крупных размерах, заявил, что будет баллотироваться в президенты страны в 2019 году.

Журналист издания Washington Times, задавая вопрос депутату, сообщил, что слышал о его планах выдвинуть свою кандидатуру.

"Да, я решил баллотироваться. (Президент Украины Петр) Порошенко воспринимает меня как сильного политического и экономического оппонента. Поэтому его первой целью было лишить меня и оппозицию финансовых ресурсов и заставить меня покинуть страну", — приводит издание слова Онищенко.

Депутат заявил, что запросы украинского правительства в Интерпол о выдаче ордера на арест его 72-летней матери и его самого были отклонены. По словам Онищенко, также высший областной суд немецкого города Кобленц рассмотрел ордер на его экстрадицию и признал его незаконным.

"Я буду удивлен, если за объявлением о моем решении баллотироваться в президенты не последует никаких новых обвинений. По сути, уголовное преследование — это единственный путь, с помощью которого нынешнее правительство борется со своими политическими противниками. Как я уже говорил в моем интервью 2016 года, большинство кандидатов ко времени выборов будут иметь как минимум одно уголовное обвинение, освобождая дорогу Порошенко", — заявил депутат.

Против депутата Онищенко возбуждено дело по статье "Хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.