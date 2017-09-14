Саакашвили обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его номере

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в попытке установить средства слежения за ним в его гостиничном номере в Черновцах.

Саакашвили в среду вечером приехал в Черновцы, откуда начал тур по Украине в поисках единомышленников. На центральной площади города он провел митинг, в котором, по данным полиции, приняли участие около 200 человек.

"Мы сейчас находимся в Черновцах, я остановился в одной из гостиниц… И все было бы хорошо, если бы мой охранник не остановил попытку вторжения (в мой номер – ред.) людей с чемоданами специфическими – СБУ. Когда они заходили, они сказали охраннику, что они представители органов, они пытались зайти, но он их не пустил", — сказал Саакашвили во время прямого включения из Черновцов в Facebook.

По словам политика, приходившие к нему люди после этого направились в другой гостиничный номер, расположенный под его апартаментами. Когда за ними последовали представители Саакашвили, они поспешили покинуть помещение, но оставили средства аудио- и видеонаблюдения. Саакашвили продемонстрировал на камеру два чехла с проводами, CD-дисками и электронными устройствами. Он призвал власти Украины отказаться от "грязных методов" борьбы с политическими конкурентами посредством слежки за их личной жизнью

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что возбуждено дело по пяти статьям, в частности, о незаконной переправке лиц через границу и сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительных органов.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Также, по словам адвоката, политик намерен получить удостоверение лица без гражданства постоянно проживающего на Украине.