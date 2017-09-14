СМИ: на Украине полиция остановила кортеж Саакашвили за нарушение ПДД

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Украинская полиция остановила неподалеку от Черновцов кортеж экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за нарушение правил дорожного движения, однако штраф не выписали, сообщается в сюжете Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1". © РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Саакашвили пообещал вернуться в Киев, чтобы "срочно спасать" город

Саакашвили в среду вечером приехал в Черновцы, откуда начал свой тур по Украине в поисках единомышленников. На центральной площади города он провел митинг, в котором, по данным полиции, приняли участие около 200 человек.

"Джип с экс-президентом Грузии в сопровождении двух автомобилей выехал из загородного клуба вблизи Черновцов, где он ночевал, и направится в сторону города. На трассе автомобили разогнались до скорости более 150 километров в час. Кортеж остановил полицейский патруль за пересечение сплошной полосы и обгон в неположенном месте", — говорится в сюжете.

По данным ТСН, разговор водителя с полицейскими продолжался недолго, штраф не выписывали. Закадровый голос сообщил, что кортеж политика манеру езды не изменил, автомобили нарушали правила еще неоднократно.

На трассе у Черновцов кортеж Саакашвили остановила патрульная полиция — СМИ | Новое Время: https://t.co/pQ4u8yGL0z — Александр Македонск (@XyzxyzXyzzyxyz) 14 сентября 2017 г.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что возбуждено дело по статьям: незаконная переправка лиц через границу; сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов; угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов; групповое нарушение общественного порядка; хулиганство.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Также, по словам адвоката, политик намерен получить удостоверение лица без гражданства постоянно проживающего на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию и ряд других стран.