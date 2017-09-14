В Германии эвакуировали пассажиров самолета после сообщения о бомбе

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Türkisch Airlines в немецком международном аэропорту Кёльн/Бонн эвакуировали после сообщения о заложенной на борту бомбе, сообщается в пресс-релизе федеральной полиции.

Воздушное судно со 111 пассажирами на борту уже выехало на взлетно-посадочную полосу, чтобы лететь в Стамбул, когда поступило сообщение о взрывном устройстве на борту. Вылет пришлось отменить, пассажиров на автобусах доставили обратно в терминал аэропорта.

В настоящий момент сотрудники полиции со специально обученными собаками проверяют самолет на предмет угрозы.