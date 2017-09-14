ОАГ проведет публичные слушания о ситуации в Венесуэле

14:2114.09.2017
(обновлено: 14:22 14.09.2017)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) в четверг начнет проведение публичных слушаний, чтобы выяснить, есть ли основания для расследования ситуации в Венесуэле Международным уголовным судом (МУС), сообщается на сайте ОАГ.
"В сентябре и октябре будут проведены публичные слушания в штаб-квартире ОАГ, чтобы рассмотреть, соответствует ли ситуация в Венесуэле требованиям статьи 53.1… Римского статута (Международного уголовного суда — ред.) для начала расследования МУС", — отмечается на сайте организации.
По информации ОАГ, на слушаниях будут рассмотрены случаи незаконного лишения свободы, пыток, изнасилований и убийств, а также наличия в стране судебного расследования в отношении виновных. Задача слушаний – выяснить, совершались ли в Венесуэле преступления против человечности.
Руководителем процесса рассмотрения ситуации в Венесуэле назначен специальный советник по преступлениям против человечности МУС прокурор Луис Морено Окампо.
Первые слушания пройдут 14 и 15 сентября в Вашингтоне, на них будут присутствовать члены вооруженных сил Венесуэлы, а также "представители гражданского общества" страны. Затем 30 октября группа экспертов решит, есть ли основания для рассмотрения дела в МУС.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил, что в Венесуэле были совершены преступления против человечности. Он призвал СПЧ ООН создать международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в стране. Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса назвал обвинения необоснованными.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.
Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.
Демонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
В ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.
Начиная с 4 апреля, когда начались протесты, в Венесуэле было задержано более полутора тысяч человек.
На фоне продолжающихся беспорядков власти Венесуэлы ввели на полгода запрет на ношение оружия на территории страны.
В ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.
Голосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.
Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.
На следующий же день оппозиция пыталась провести марш по одной из основных автотрасс Каракаса.
Силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.
В итоге манифестантам не удалось дойти до намеченной ими точки. В некоторых местах оппозиционеры стали воздвигать баррикады.
В ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
В больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.
Около 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.
В результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.
Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.