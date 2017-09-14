ОАГ проведет публичные слушания о ситуации в Венесуэле

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) в четверг начнет проведение публичных слушаний, чтобы выяснить, есть ли основания для расследования ситуации в Венесуэле Международным уголовным судом (МУС), сообщается на сайте ОАГ.

"В сентябре и октябре будут проведены публичные слушания в штаб-квартире ОАГ, чтобы рассмотреть, соответствует ли ситуация в Венесуэле требованиям статьи 53.1… Римского статута (Международного уголовного суда — ред.) для начала расследования МУС", — отмечается на сайте организации.

По информации ОАГ, на слушаниях будут рассмотрены случаи незаконного лишения свободы, пыток, изнасилований и убийств, а также наличия в стране судебного расследования в отношении виновных. Задача слушаний – выяснить, совершались ли в Венесуэле преступления против человечности.

Руководителем процесса рассмотрения ситуации в Венесуэле назначен специальный советник по преступлениям против человечности МУС прокурор Луис Морено Окампо.

Первые слушания пройдут 14 и 15 сентября в Вашингтоне, на них будут присутствовать члены вооруженных сил Венесуэлы, а также "представители гражданского общества" страны. Затем 30 октября группа экспертов решит, есть ли основания для рассмотрения дела в МУС.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил, что в Венесуэле были совершены преступления против человечности. Он призвал СПЧ ООН создать международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в стране. Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса назвал обвинения необоснованными.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.