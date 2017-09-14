Военнослужащие армии Украины на церемонии открытия военных учений Rapid Trident-2017 на Яворовском полигоне в Львовской области

Военнослужащие армии Украины на церемонии открытия военных учений Rapid Trident-2017 на Яворовском полигоне в Львовской области

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак и представители командования сухопутных войск Нацгвардии США в пятницу ознакомятся с ходом совместных украинско-американских учений Rapid Trident-2017 во Львовской области, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.

Официальная церемония открытия учений Rapid Trident-2017 состоялась в понедельник. Накануне украинские СМИ сообщали, что президент страны Петр Порошенко в пятницу посетит Львовскую область, где проходят учения.

В Минобороны сообщили, что в пятницу в Международном центре миротворчества и безопасности академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старычи Яворовского района Львовской области состоится день высокопоставленных лиц и прессы.

"Планируется, что в этот день ознакомиться с ходом учений прибудут министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак, командующий сухопутных войск ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Попко, а также представители командования сухопутных войск Национальной гвардии США, вооруженных сил других стран-участниц учений, военные атташе разных стран и другие", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, на участках полигона представители СМИ получат возможность увидеть, как подразделения из разных стран отрабатывают элементы, предусмотренные программой учений. Также в пятницу будет торжественно открыт новый современный Центр имитационного моделирования, где военнослужащие отрабатывают командно-штабную фазу учений в единой виртуальной среде в режиме реального времени с помощью компьютеров и уникального программного обеспечения, сообщает Минобороны.

Активная фаза украинско-американских учений Rapid Trident-2017 продлится до 23 сентября. Ранее сообщалось, что в этом году в маневрах принимают участие 2,5 тысячи военных из 15 стран. По данным украинского Минобороны, делегация армии США насчитывает почти 400 человек.

Учения проходят в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области (Яворивский полигон). В прошлом году в военных учениях Rapid Trident-2016 приняли участие более 1,8 тысячи военнослужащих из 14 стран.