КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак и представители командования сухопутных войск Нацгвардии США в пятницу ознакомятся с ходом совместных украинско-американских учений Rapid Trident-2017 во Львовской области, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.
В Минобороны сообщили, что в пятницу в Международном центре миротворчества и безопасности академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старычи Яворовского района Львовской области состоится день высокопоставленных лиц и прессы.
"Планируется, что в этот день ознакомиться с ходом учений прибудут министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак, командующий сухопутных войск ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Попко, а также представители командования сухопутных войск Национальной гвардии США, вооруженных сил других стран-участниц учений, военные атташе разных стран и другие", — говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным ведомства, на участках полигона представители СМИ получат возможность увидеть, как подразделения из разных стран отрабатывают элементы, предусмотренные программой учений. Также в пятницу будет торжественно открыт новый современный Центр имитационного моделирования, где военнослужащие отрабатывают командно-штабную фазу учений в единой виртуальной среде в режиме реального времени с помощью компьютеров и уникального программного обеспечения, сообщает Минобороны.
Учения проходят в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области (Яворивский полигон). В прошлом году в военных учениях Rapid Trident-2016 приняли участие более 1,8 тысячи военнослужащих из 14 стран.