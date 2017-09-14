В Косово ухудшается геополитическая ситуация, заявили министр Сербии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Геополитическая ситуация в Косово и Метохии, провозгласивших независимость от Сербии, продолжила ухудшаться, заявил министр правительства Сербии по делам этих территорий Марко Джурич.

"Геополитическая ситуация в этом регионе продолжила ухудшаться", — заявил Джурич на встрече с заместителем председателя Госдумы РФ Петром Толстым.

Он также выразил благодарность России за поддержку Сербии в этом вопросе. "Все, что касается Косово и Метохии и их членства в международных организациях — у нас не было бы успеха без поддержки РФ. И наш народ не мог бы остаться на этой территории без поддержки РФ", — считает министр по Косово и Метохии.

"Я особо благодарен (России) за поддержку внутреннего диалога по вопросам Косово и Метохии. Цель внутреннего диалога в том, чтобы укрепить наши позиции… Наша цель — собрать общественные силы, объединить их в этом вопросе, потому что ни одна партия не может самостоятельно решать этот вопрос", — заявил министр. По его словам, "нам как обществу предстоит определить наши краткосрочные и долгосрочные цели, и определить, как мы должны действовать".

Он выразил уверенность, что "такую цель можно достичь только в сотрудничестве с РФ, и без этого никак". "Наше старинное отношение никогда не изменится, и оно останется таким, каким было", — заверил он.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.