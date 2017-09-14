ОДКБ позволила снизить наркотрафик на территории организации, заявили в МВД

КРАСНОАРМЕЙСК (Московская область), 14 сен – РИА Новости. Совместные операции государств Организации договора о коллективной безопасности позволили снизить наркотрафик на территории стран ОДКБ, несмотря на рост производства наркотиков в Афганистане, заявил журналистам замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе учений в Московской области.

"В рамках совместных учений "Гром-2017" мы обменялись мнениями относительно внедрения и приобретения перспективной техники, которая представлена здесь на выставке. В целом мы достигли позитивных результатов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Во всех государствах снизилось количество наркопреступлений, снижается интенсивность наркотрафика" — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что производство наркотиков в Афганистане выросло на 50% по сравнению с прошлым годом, наркотрафик по территории стран ОДКБ снизился.

"То, что наркомаршруты, проходившие через территорию стран-участников ОДКБ, перемещаются за их границы, — результаты подобных мероприятий (совместных операций – ред.)", — сказал Зубов.