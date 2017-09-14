В Японии призвали развивать межпарламентские связи с Россией

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Нацуо Ямагути, глава партии "Комэйто", которая является партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции в Японии, заявил о необходимости развивать японо-российские отношения на межпарламентском уровне.
Ямагути впервые отправился с визитом в Россию, чтобы обсудить отношения двух стран, прежде всего проблему заключения мирного договора и ситуацию на Корейском полуострове.
"Я бы хотел внести свой вклад в развитие японо-российских отношений, особенно в развитие межпарламентских отношений", — сказал он на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.
Девятнадцатая по счету встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла 7 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.