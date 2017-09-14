В Японии призвали развивать межпарламентские связи с Россией

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (слева) во время встречи с председателем Палаты советников (верхней палаты) парламента Японии Тюити Датэ (справа). Архивное фото

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (слева) во время встречи с председателем Палаты советников (верхней палаты) парламента Японии Тюити Датэ (справа). Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Нацуо Ямагути, глава партии "Комэйто", которая является партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции в Японии, заявил о необходимости развивать японо-российские отношения на межпарламентском уровне.

Ямагути впервые отправился с визитом в Россию, чтобы обсудить отношения двух стран, прежде всего проблему заключения мирного договора и ситуацию на Корейском полуострове.

"Я бы хотел внести свой вклад в развитие японо-российских отношений, особенно в развитие межпарламентских отношений", — сказал он на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

"Сейчас в связи с общением, контактами наших лидеров наши отношения в целом находятся в положительной динамике, и, конечно, важно укрепить наши межпарламентские связи. Поэтому, накапливая такие контакты, мы должны в свою очередь поддержать и такую динамику развития отношений", — добавил Ямагути.

Девятнадцатая по счету встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла 7 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.