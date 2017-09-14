"Братья-мусульмане" хотят участвовать в выборах президента Египта

КАИР, 14 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Запрещенное и признанное террористическим в Египте исламское движение "Братья-мусульмане" хочет "любым способом" принять участие в предстоящих в 2018 году выборах президента, пишет новостной портал "Йоум7" со ссылкой на слова представителя движения по внешним связям Мухаммеда Совейдана.

Издание отмечает, что "Братья-мусульмане" таким образом, с одной стороны, фактически признали поражение отстраненного от власти бывшего президента Мухаммеда Мурси, а с другой, — пытаются подготовить свое возвращение на политическую арену Египта.

"Участие в выборах 2018 года, будь то путем выдвижения нашего кандидата или же через поддержку другого кандидата, даст движению сильный шанс вернуться (в политику – ред.)", — цитирует портал заявление Совейдана, сделанное на одном из исламских телеканалов.

Ассоциацию "Братья-мусульмане" основал в 1928 году сельский учитель Хасан аль-Банна с целью создания в Египте исламского государства. Позже отделения "братства" появились в разных странах, в частности, в Сирии, Иордании, на палестинских территориях. Считается, что "Братья-мусульмане" в своей деятельности не признают государственных границ, стремясь к установлению исламских режимов во всех странах с преимущественно мусульманским населением. В Египте ассоциация долгое время считалась запрещенной, однако после свержения (не без участия "Братьев-мусульман") в 2011 году режима президента Хосни Мубарака, движение оказалось единственной организованной силой, и сумело прийти к власти в стране, победив на парламентских, а затем и президентских выборах.

В первую годовщину прихода к власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году в Египте начались беспрецедентные по масштабу акции протеста с требованием его отставки и проведения досрочных выборов. 3 июля в ситуацию вмешалась армия Египта под командованием Абдель Фаттаха ас-Сиси, которая отстранила Мурси от управления страной и поместила его под арест, передав власть главе Конституционного суда. Сторонники Мурси не согласились с таким развитием событий и начали акции протеста, которые привели к столкновениям и жертвам. Оставив пост министра обороны, Абдель Фаттахас-Сиси решил принять участие в президентских выборах, которые прошли в мае 2014 года и ознаменовались его безоговорочной победой.