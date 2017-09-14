Австрия предлагает продлить внутренний погранконтроль в шенгенской зоне

ВЕНА, 14 сен – РИА Новости. Сроки для усиленного пограничного контроля в странах Шенгенского договора должны быть продлены еще на два года для успешной борьбы с незаконной миграцией и угрозой терроризма, заявил глава МВД Австрии Вольфганг Соботка в четверг в преддверии встречи министров внутренних дел Евросоюза в Брюсселе.
"Чтобы остановить незаконную миграцию и избежать незаконных пересечений границы, нам необходимо адаптировать крайние сроки для внутреннего пограничного контроля к реальным вызовам", — заявил Соботка.
По его словам, основой требования более длительного внутреннего пограничного контроля является нынешняя угроза терроризма.
В августе представитель Еврокомиссии Тове Эрнст заявляла журналистам, что выданное Евросоюзом разрешение пяти странам продлить до шести месяцев чрезвычайные меры контроля на границах внутри Шенгенской зоны пролонгировано не будет.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.