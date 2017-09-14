НАТО стремится к улучшению отношений с Россией, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО продолжит стремиться к улучшению отношений с Россией, но будет учитывать ситуацию вокруг Украины, заявил РИА Новости генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Россия – сосед НАТО, она продолжит им быть. НАТО не хочет новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений. Мы продолжим стремиться к улучшению отношений с Россией", — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что отношения сторон испортились после присоединения Крыма к РФ, которое в НАТО считают незаконным, а также в связи с приписываемой России дестабилизацией восточной Украины.

"Важно, чтобы у такого рода поведения были последствия, поэтому Евросоюз, США и многие другие страны ввели экономические санкции. По этой причине НАТО приостановила практическое сотрудничество. Это одна из основных причин того, почему НАТО усилила присутствие в восточной части альянса", — заявил Столтенберг.

При этом генсек подчеркнул, что альянс не стремится к конфронтации с Россией.

"Мы не стремимся изолировать Россию, наша цель – улучшить отношения с Россией. Но в то же время мы хотим сделать так, чтобы поведение России в отношении Украины имело последствия", — сказал собеседник агентства.

Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.