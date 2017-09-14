НАТО приветствует новые санкции СБ ООН против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО приветствует одобрение Советом Безопасности ООН новых санкций против КНДР, заявил РИА Новости генсек альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос, располагает ли КНДР возможностью нанести удар по США, он сказал: "Они разрабатывают такого рода мощности, именно поэтому это вызывает сильное беспокойство не только у США и у НАТО, но и у всего международного сообщества".

"Это угроза международному миру и безопасности, это угроза для всего мира, на которую необходим всеобщий ответ. Поэтому я приветствую решение ООН об экономических санкциях", — заявил генсек Североатлантического альянса.

По его словам, "важно, чтобы эти санкции полностью выполнялись всеми странами".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.