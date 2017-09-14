Закон "Об образовании" соответствует Конституции, заявили в Минобр Украины

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Нормы нового закона об образовании на Украине отвечают конституции страны и Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, говорится в ответе министерства образования Украины РИА Новости.
"Чтобы сохранить права детей, поступивших в школу с 1 сентября 2018 года и которые сейчас учатся на языках нацменьшинств и по объективным причинам не готовы к резкому переходу на обучение на государственном языке, законом предусмотрен переходный период до 1 сентября 2020 года. Эти дети будут получать среднее образование с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке, а с 2020 года должны перейти на обучение на государственном языке", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве заявили, что одобренная Радой редакция статьи 7 закона "Об образовании" "соответствует конституции Украины и ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств".
При этом, по данным министерства, уровень владения государственным языком у детей из школ с обучением на языках национальных меньшинств устойчиво снижается. Так, в 2016 году 60,1% школьников, относящихся к венгерской и румынской меньшинствам не смогли сдать экзамен по украинскому языку. Это, по мнению министерства, приводит к нарушению конституционного права детей на поступление в высшие учебные заведения Украины на конкурсной основе, а также ухудшает их шансы на успешную карьеру. В ведомстве отмечают важность расширить преподавание учебных предметов на государственном языке в школах с языками национальных меньшинств, чтобы дать детям равные шансы на овладение государственным языком и получение качественного образования.