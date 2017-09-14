В Одессе мужчина взорвал гранату во время драки

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Конфликт между группой мужчин произошел в Одессе в ночь на четверг, один из них взорвал гранату, есть пострадавшие, сообщает полиция Одесской области Украины в Facebook.

Ночью в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц города взорвалась граната, на место приехали правоохранители.

"Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату, и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел взрыв. Пострадавшие доставлены в медицинское заведение с телесными повреждениями. С места происшествия изъяты чека от гранаты и осколки", — говорится в сообщении.

Количество пострадавших не уточняется.