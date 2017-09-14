В МИД России надеются на прогресс в диалоге с ФРГ после выборов в бундестаг

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Москва рассчитывает на прогресс в двустороннем диалоге с Берлином после выборов в Германии, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября.

"Будем оптимистами. Мы всегда исходили и исходим из того, что добрососедским отношениям между нашими странами нет альтернативы и что эти отношения носят стратегический характер. От их состояния в Европе и мире зависит очень многое. Чем дольше они будут пребывать в замороженном состоянии, тем больше будет нерешенных проблем, тем труднее будет вывести их на прежний уровень", — сказал он в интервью "Коммерсанту", отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать прогресса в двустороннем диалоге после выборов в ФРГ.

По словам Нечаева, Россия с уважением отнесется к выбору немцев и будет работать с новым правительством ФРГ в интересах народов. "Пора вести дело к возврату нашего сотрудничества на традиционные стратегические рельсы. Мы к этому готовы", — отметил российский дипломат.

Он сообщил, что в Москве надеются на возобновление механизма межгосударственных консультаций на уровне глав государств. "Нам трудно об этом судить, ведь не мы были инициаторами его замораживания. Но рассчитываем, что рано или поздно это произойдет", — отметил Нечаев.

Дипломат сообщил, что пока восстановлена работа межведомственной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов, возобновляют деятельность рабочие подгруппы группы высокого уровня по вопросам политики безопасности.

"Параллельно у нас интенсивно идет консультационный процесс между министерствами иностранных дел, между регионами, между представителями общественности — достаточно вспомнить "Петербургский диалог" или "Потсдамские встречи". Надеемся, что постепенно мы вернемся к главному формату — межгосударственным консультациям", — сказал директор третьего европейского департамента МИД РФ.