МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Вашингтон неоднократно призывал урегулировать вопрос с заблокированной российской дипломатической собственностью за счет ее продажи. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот вариант решения проблемы госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз предлагал главе российского МИД Сергею Лаврову, однако Москва ответила отказом.

Как сообщает издание, два из трех арестованных 2 сентября объектов — здания в Сан-Франциско и Вашингтоне, находятся в собственности России, а офис торгового представительства в Нью-Йорке Москва арендует.

"Коммерсант" также приводит данные портала о недвижимости Trulia.com, согласно которым стоимость здания консульства в Сан-Франциско может составить 50 миллионов долларов.

Вашингтон 31 августа потребовал от России закрыть здание генконсульства в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и отделение торгпредства в Нью-Йорке. Позднее в Москве заявили, что в помещениях проводились незаконные обыски с участием агентов ФБР.

Замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров со своим американским коллегой Томасом Шенноном в Хельсинки 11-12 сентября заявил, что Москва намерена подать иск к США по вопросу о возвращении дипсобственности.