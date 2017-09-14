МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Вашингтон неоднократно призывал урегулировать вопрос с заблокированной российской дипломатической собственностью за счет ее продажи. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, два из трех арестованных 2 сентября объектов — здания в Сан-Франциско и Вашингтоне, находятся в собственности России, а офис торгового представительства в Нью-Йорке Москва арендует.
"Коммерсант" также приводит данные портала о недвижимости Trulia.com, согласно которым стоимость здания консульства в Сан-Франциско может составить 50 миллионов долларов.
Замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров со своим американским коллегой Томасом Шенноном в Хельсинки 11-12 сентября заявил, что Москва намерена подать иск к США по вопросу о возвращении дипсобственности.